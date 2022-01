L’ÉGLISE DE LA COUTURE Le Mans, 15 février 2022, Le Mans.

L'ÉGLISE DE LA COUTURE
Le Mans

Sarthe

EUR 2 3 Fondée par saint Bertrand au Ve siècle, ruinée par les Normands au IXe siècle, elle est rebâtie aux siècles suivants. 1000 ans d’histoire et d’évolution architecturale sont à découvrir à commencer par sa crypte de l’an 1000 pleine de mystères. De nombreuses œuvres d’art, tableaux, retables et vitraux sont à découvrir.

Votre guide sera Sofia Mazelie du service tourisme et patrimoine.

Départ : parvis de l’église

