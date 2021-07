Carignan Collégiale Notre-Dame Ardennes, Carignan L’église collégiale de Carignan et ses combles Collégiale Notre-Dame Carignan Catégories d’évènement: Ardennes

du samedi 18 septembre au dimanche 19 septembre à Collégiale Notre-Dame

Église collégiale, dont l’origine remonte au Moyen Âge. Détruite en partie à de nombreuses occasions, elle conserve encore, plusieurs fenêtres gothiques, ainsi que quatre des huit chapelles d’origine. ——————————————————————————————————————————————————————————————————– À l’occasion de cette visite libre, il sera possible d’admirer un ensemble de statues allant du XIVe au XIXe siècle provenant de l’église collégiale et de la chapelle de Wé ainsi que plusieurs tableaux des XVIIe et XVIIIe siècles. L’accès aux combles (visites guidées à 14 h et 16 h) se fera par une tourelle d’escalier de style Renaissance, cette visite permettra d’admirer l’étonnante charpente en béton datant de la dernière reconstruction terminée en 1965.

Gratuit. Entrée libre.

Collégiale Notre-Dame
Place du Docteur Gairal, 08110 Carignan
Carignan
Ardennes

2021-09-18T14:00:00 2021-09-18T18:00:00;2021-09-19T14:00:00 2021-09-19T18:00:00

