Concert de Noël : Les Chardonnerets L’église Chard, 16 décembre 2023, Chard.

Chard Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 20:30:00

fin : 2023-12-16

Concert de Noël!!!

La chorale LES CHARDONNERETS assurera la soirée en 2 parties,

entre les 2 il vous sera proposé un intermède musical avec nos petites musiciennes de CHARD et des environs Louise et Claire au violon et Lily Violette à la chambrette !.

Concert de Noël!!!

La chorale LES CHARDONNERETS assurera la soirée en 2 parties,

entre les 2 il vous sera proposé un intermède musical avec nos petites musiciennes de CHARD et des environs Louise et Claire au violon et Lily Violette à la chambrette !

Concert de Noël!!!

La chorale LES CHARDONNERETS assurera la soirée en 2 parties,

entre les 2 il vous sera proposé un intermède musical avec nos petites musiciennes de CHARD et des environs Louise et Claire au violon et Lily Violette à la chambrette !

EUR.

L’église

Chard 23700 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-12 par Marche et Combraille en Aquitaine