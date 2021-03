Paris Église Sainte-Marie des Batignolles Paris L’Église bouge : Osons une parole nouvelle Église Sainte-Marie des Batignolles Paris Catégorie d’évènement: Paris

Église Sainte-Marie des Batignolles, le lundi 8 mars à 20:30

L’occasion de réfléchir, d’échanger pour ouvrir de nouvelles voies et faire Église ensemble.

Pour suivre la conférence, rendez-vous sur la page YouTube de la paroisse : [https://youtu.be/VQog56a0_JY](https://youtu.be/VQog56a0_JY)

Véronique Margron : Théologienne, religieuse dominicaine et présidente de la CORREF Église Sainte-Marie des Batignolles 77 place du docteur Félix Lobligeois, 75017 Paris Paris Paris

2021-03-08T20:30:00 2021-03-08T22:00:00

