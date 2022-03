Légitime – lecture théâtralisée Historial Jeanne-d’Arc Rouen Catégories d’évènement: Rouen

Seine-Maritime

Légitime – lecture théâtralisée Historial Jeanne-d’Arc, 10 mars 2022, Rouen. Légitime – lecture théâtralisée

Historial Jeanne-d’Arc, le jeudi 10 mars à 20:30

23 mars 2012, Cour d’Assises de Douai : Alexandra Lange, victime de violences conjugales durant des années, a été la première femme acquittée du meurtre de son mari alors qu’il tentait de l’étrangler. En reconnaissant ici la légitime défense, la justice française a braqué les projecteurs sur les victimes des violences conjugales. Valérie Diome et Steeve Brunet porteront la parole d’Alexandra Lange et de l’avocat général dans ce procès historique et exemplaire amplifié par la création sonore de Nicolas Leborgne.

Gratuit, sur réservations

2012, Cour d’Assises de Douai : Alexandra Lange, victime de violences conjugales durant des années, a été la première femme acquittée du meurtre de son mari. Porté par Steeve Brunet et Valérie Diome. Historial Jeanne-d’Arc 7, rue Saint-Romain, Rouen Rouen Seine-Maritime

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-03-10T20:30:00 2022-03-10T21:30:00

Détails Catégories d’évènement: Rouen, Seine-Maritime Autres Lieu Historial Jeanne-d'Arc Adresse 7, rue Saint-Romain, Rouen Ville Rouen lieuville Historial Jeanne-d'Arc Rouen Departement Seine-Maritime

Historial Jeanne-d'Arc Rouen Seine-Maritime https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/rouen/

Légitime – lecture théâtralisée Historial Jeanne-d’Arc 2022-03-10 was last modified: by Légitime – lecture théâtralisée Historial Jeanne-d’Arc Historial Jeanne-d'Arc 10 mars 2022 Historial Jeanne d'Arc Rouen rouen

Rouen Seine-Maritime