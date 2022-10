Legit! La conférence rappée TNT – Terrain Neutre Théâtre, 8 novembre 2022, Nantes.

2022-11-08

Horaire : 20:30 21:30

Gratuit : non 13 € / 9 € réduit(hors frais de location)Billetterie :- 02 40 12 12 28- lekiosquenantais.fr

Le Hip Hop, ça n’est pas que le rap. Sur scène, un spectacle pluridisciplinaire à l’image de ce genre musical. On y retrouve du beatbox, du rap de la danse et de la musique live. Un voyage dans le temps et l’espace, en allant de New York à Paris et des années 70 à aujourd’hui, LEGIT! emmène le public à la découverte de l’histoire de ces disciplines. Grâce à la rencontre d’Adam l’Ancien avec Furax le beatboxer et Tunjay (véritable couteau suisse Hip Hop qui danse, beatboxe et rappe), LEGIT! représente une bonne tranche de la culture Hip Hop. Écrit par Alex Adamopoulos et interprété par Adam l’Ancien, Furax, Tunjay, Damien Hervé Durée : 1h

TNT – Terrain Neutre Théâtre Centre-ville Nantes 44000

02 40 12 12 28 https://www.tntheatre.com