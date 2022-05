Légionnaire, où es-tu ? Musée archéologique d’Izernore Izernore Catégories d’évènement: Ain

Musée archéologique d'Izernore, le samedi 14 mai à 18:00

De petites figurines se sont échappées de l’exposition « Briques à la Gallo-Romaine » pour se cacher dans les vitrines du musée, au milieu des objets gallo-romains. Partez à leur recherche et (re)découvrez les collections du musée d’une façon amusante. Visite ludique Musée archéologique d’Izernore Place de l’Eglise, 01580 IZERNORE Izernore Ain

2022-05-14T18:00:00 2022-05-14T22:00:00

