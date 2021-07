Paris Ehpad Alice Prin (CASVP) Paris Leggerissimo Ehpad Alice Prin (CASVP) Paris Catégorie d’évènement: Paris

Le mercredi 28 juillet 2021

de 14h30 à 15h

gratuit

Cirque tout public C’est l’histoire de la rencontre inopinée entre un trompettiste loufoque, un jongleur turbulent, une petite femme de contes de fées, un oiseau et un pianiste. Ils sont venus pour lire, être peinards ou faire de la musique, ils finiront par buller ensemble et transformer leur méprise en amitié. L’irruption d’un univers non réaliste et onirique au coin de la rue. Avec : Augustin Bolze, Ines Valarcher, Ingrid de Reinach, Mattia Pastore et Pierre Yves Fusier. Suite au contexte de pandémie, le spectacle est ouvert aux usager·es de l’ehpad et leurs familles et non accessible par un public extérieur. Spectacles -> Cirque / Art de la Rue Ehpad Alice Prin (CASVP) 9, rue Maria Helena Vieira Da Silva Paris 75014

Contact :Association Le Fil de Soie 06 66 73 93 21 contact@cielefildesoie.com http://www.cielefildesoie.com/

2021-07-28T14:30:00+02:00_2021-07-28T15:00:00+02:00

