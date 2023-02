Legends of Rock Tribute Festival Hippodroom Oostende, 11 mars 2023, OOSTENDE.

Legends of Rock Tribute Festival Hippodroom Oostende. Un spectacle à la date du 2023-04-08 (2023-03-11 au ) 14:30. Tarif : 27.5 à 27.5 euros.

ROCK Tribute Tour naar GCOC Oosterhof in Lummen voor een waar Rock-spektakel met AC/DC by High Voltage, Metallica by Present Danger en Guns N’ Roses by Slash N’ Roses. Alle hits als Whole Lotta Rosie, Enter Sandman, Paradise City en de beste albumsongs van genoemde wereldbands zullen door deze No.1 tributebands op indrukwekkende wijze het publiek in worden gespeeld. Special Guest Rock coverband KOYLE zorgt voor de knallende afterparty met haar indrukwekkende full show met de grootste Rock hits van de afgelopen 30 jaar en bezorgt het publiek ‘The Ultimate Rock Experience’. Spectaculaire lichtshows en dynamische special effects, food area, merchandise en ruime zit- en staanplaatsen maken dit festival helemaal compleet. GCOC Oosterhof, Dr. Vanderhoeydonckstraat 56 in Lummen, opent haar deuren om 19.00 uur. Het programma begint om 19.30 uur. High Voltage, KOYLE, LEGENDS OF ROCK TRIBUTE FESTIVAL

Hippodroom Oostende OOSTENDE Koningin Astridlaan 10 8400

