CHATO POINTU LEGENDORIA Roost Warendin Catégorie d’Évènement: Roost Warendin CHATO POINTU LEGENDORIA Roost Warendin, 17 janvier 2024, Roost Warendin. Découvrez ChatôPointu, un spectacle de marionnettes à fils de la compagnie Mariska.Pappy prépare la braderie de la semaine prochaine. Pour ce faire, il y a lieu de ranger un peu le garage. C’est l’occasion pour petit Jean de découvrir ces trésors cachés. Tiens justement, il y a un vieux cartable qui traîne ici…Mais quelle est donc cette petite épée de bois qui dépasse ?

Tarif : 7.50 – 7.50 euros.

Tarif : 7.50 – 7.50 euros.

Début : 2024-01-17 à 10:30
Réservez votre billet ici
LEGENDORIA
FERME DU CHATEAU DE BERNICOURT
59286 Roost Warendin

