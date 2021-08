Toulouse Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées Haute-Garonne, Toulouse Légendes Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

Légendes

du vendredi 24 septembre au vendredi 15 octobre à Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées

Pour comprendre l’architecture française actuelle, il faut chercher une histoire alternative à celle des grands projets de commande publique, situés dans de grandes villes et discutés par la critique. Dès les années 1970, loin de Paris, loin des villes, la maison individuelle a constitué un territoire d’expérimentation. Rétrospectivement, ces projets épars partagent de nouvelles manières de penser l’architecture. Chacun contient une bribe des doutes et enthousiasmes qui nous animent aujourd’hui.

Entrée libre et gratuite

Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées 1 rue Renée Aspe 31000 Toulouse

