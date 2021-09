Toulouse Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées Haute-Garonne, Toulouse Légendes Maison de l’Architecture Occitanie-Pyrénées Toulouse Catégories d’évènement: Haute-Garonne

du vendredi 17 septembre au vendredi 15 octobre à Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées

Pour comprendre l’architecture française actuelle, il faut chercher une histoire alternative à celle des grands projets de commande publique, situés dans de grandes villes et discutés par la critique. Dès les années 1970, loin de Paris, loin des villes, la maison individuelle a constitué un territoire d’expérimentation. Rétrospectivement, ces projets épars partagent de nouvelles manières de penser l’architecture. Chacun contient une bribe des doutes et enthousiasmes qui nous animent aujourd’hui. Commissariat : Sébastien Martinez Barat et Nicolas Dorval-Bory

Gratuit

Maisons particulières en France 1970-2020
Maison de l'Architecture Occitanie-Pyrénées
1 rue Renée Aspe Toulouse

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2021-09-17T19:00:00 2021-09-17T21:00:00;2021-09-20T10:00:00 2021-09-20T13:00:00;2021-09-20T14:00:00 2021-09-20T17:00:00;2021-09-21T10:00:00 2021-09-21T13:00:00;2021-09-21T14:00:00 2021-09-21T17:00:00;2021-09-22T10:00:00 2021-09-22T13:00:00;2021-09-22T14:00:00 2021-09-22T17:00:00;2021-09-23T10:00:00 2021-09-23T13:00:00;2021-09-23T14:00:00 2021-09-23T17:00:00;2021-09-24T10:00:00 2021-09-24T13:00:00;2021-09-27T10:00:00 2021-09-27T13:00:00;2021-09-27T14:00:00 2021-09-27T17:00:00;2021-09-28T10:00:00 2021-09-28T13:00:00;2021-09-28T14:00:00 2021-09-28T17:00:00;2021-09-29T10:00:00 2021-09-29T13:00:00;2021-09-29T14:00:00 2021-09-29T17:00:00;2021-09-30T10:00:00 2021-09-30T13:00:00;2021-09-30T14:00:00 2021-09-30T17:00:00;2021-10-01T10:00:00 2021-10-01T13:00:00;2021-10-04T10:00:00 2021-10-04T13:00:00;2021-10-04T14:00:00 2021-10-04T17:00:00;2021-10-05T10:00:00 2021-10-05T13:00:00;2021-10-05T14:00:00 2021-10-05T17:00:00;2021-10-06T10:00:00 2021-10-06T13:00:00;2021-10-06T14:00:00 2021-10-06T17:00:00;2021-10-07T10:00:00 2021-10-07T13:00:00;2021-10-07T14:00:00 2021-10-07T17:00:00;2021-10-08T10:00:00 2021-10-08T13:00:00;2021-10-11T10:00:00 2021-10-11T13:00:00;2021-10-11T14:00:00 2021-10-11T17:00:00;2021-10-12T10:00:00 2021-10-12T13:00:00;2021-10-12T14:00:00 2021-10-12T17:00:00;2021-10-13T10:00:00 2021-10-13T13:00:00;2021-10-13T14:00:00 2021-10-13T17:00:00;2021-10-14T10:00:00 2021-10-14T13:00:00;2021-10-14T14:00:00 2021-10-14T17:00:00;2021-10-15T10:00:00 2021-10-15T13:00:00

