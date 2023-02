LEGENDES (LES GENS DE…) CENTRE DES ARTS, 21 mai 2023, ENGHIEN-LES-BAINS.

CENTRE DES ARTS ENGHIEN-LES-BAINS 12-16,rue de la Libération 95880

L’ambition du projet Légendes (Les Gens De…) est de faire dialoguer les époques voire les temps, les générations et les talents, et écrire une légende en mouvement… La danse et la parole s’uniront pour poétiser le lieu que nous occupons, l’endroit familier que nous traversons, l’espace où nous vivons, son identité et son histoire mais surtout ses « occupants », ses forces vives… En articulant un travail avec des groupes d’amateurs (entouré de six danseurs professionnels), en alliant la danse et l’image, le geste et la parole, c’est se réapproprier son territoire, le rêver aussi, le réveiller et le ré- enchanter.

L’occasion de nous retrouver, de rêver et de faire ensemble… !

DUREE : 1H

DISTRIBUTION

Conception : Lionel Hoche

Intervenants : Quentin Baguet, Vincent Delétang, Pierre-Emmanuel Langry, Agathe Pfawaudel, Emilio Urbina et Lionel Hoche

Graphisme : Olga Lesniewski

Vidéo : Paul Veloso

Son : Annabelle Thiebaut

Lumières : Nicolas Prosper

Tous nos spectacles sont en placement numéroté ( sauf contre indication lors de votre réservation). Afin de recevoir nos spectacteurs à mobilité réduite dans les meilleures conditions, le service de billetterie reste joignable pour vous détailler les modalités d’accueil. Pour vous garer, un parking est à votre disposition : le parking Indigo Libération. L’accès par les transports en commun se fait via le Transilien – ligne H, direction Pontoise ou Valmondois. De Pontoise, Ligne H direction Paris Gare du Nord.

Accès personnes à mobilité réduite : 01 30 10 85 59

