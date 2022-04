Légendes / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Lille Catégories d’évènement: Lille

Nord

Légendes / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille, 6 avril 2022, Lille. Légendes / Les Concerts du Mercredi à 18h

Opéra de Lille, le mercredi 6 avril à 18:00

Solistes du Balcon —————— Pour cette deuxième carte blanche, Le Balcon met à l’honneur un autre compositeur qui lui est cher, Arthur Lavandier – membre fondateur de l’ensemble, notamment connu du public de l’Opéra de Lille pour ses opéras _Le Premier Meurtre_ et _La Légende du Roi Dragon_. Grand amateur des contes et légendes, Arthur Lavandier a imaginé une série de petits cycles de _Légendes_ pour voix et instrument, avec pour chacun d’entre eux trois textes de trois auteurs différents écrits sur un thème proposé par le compositeur lui-même. Ce sont deux de ces cycles qui seront proposés en création mondiale à l’occasion de ce concert. Avec **Victoire Bunel** soprano **Damien Pass** baryton-basse **Lucas Ounissi** trombone **Clotilde Lacroix** violoncelle

1 concert 10 € / tarif réduit 8 € Nouveau ! Pass Mercredi 5 €

Création mondiale de “Légendes” d’Arthur Lavandier Opéra de Lille Place du Théâtre Lille Lille-Centre Nord

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-06T18:00:00 2022-04-06T19:00:00

Détails Catégories d’évènement: Lille, Nord Autres Lieu Opéra de Lille Adresse Place du Théâtre Ville Lille lieuville Opéra de Lille Lille Departement Nord

Opéra de Lille Lille Nord https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/lille/

Légendes / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille 2022-04-06 was last modified: by Légendes / Les Concerts du Mercredi à 18h Opéra de Lille Opéra de Lille 6 avril 2022 lille Opéra de Lille Lille

Lille Nord