Légendes, histoires et surprises d’une cave centenaire

Légendes, histoires et surprises d’une cave centenaire, 2 décembre 2022, . Légendes, histoires et surprises d’une cave centenaire



2022-12-02 – 2022-12-02 Dans nos caves séculaires familiales, nous vous invitons à découvrir les histoires, les légendes et les anecdotes qui entourent nos vieux foudres datant de 1883. A l’issue de cette visite très enrichissante, nous proposons une dégustation de nos meilleures cuvées. Venez, entre amis ou en famille, pour un moment d’échange et de partage dans notre cave décorée aux couleurs de Noël. L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération. Les foudres centenaires n’auront plus de secrets pour vous. Prenez part à cette visite insolite, empreinte de tradition, suivie d’une dégustation de cuvées exceptionnelles. dernière mise à jour : 2022-10-07 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville