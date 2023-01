Légendes du Berry. Concert-lecture Bourges Bourges Catégories d’Évènement: Bourges

Cher

Légendes du Berry. Concert-lecture Bourges, 20 janvier 2023, Bourges . Légendes du Berry. Concert-lecture Auditorium du Conservatoire Bourges Cher

2023-01-20 – 2023-01-20 Bourges

Cher Bourges Après un concert d’ouverture qui réunira les cinq invités des rencontres de musiques traditionnelles Mehrad Neyestani, Hassan Tabar, Valentin Clastrier, François Robin, Hugues Rivière, le bal traditionnel, la 6ème édition des Rencontres Traditionnelles de Musique de Bourges se clôtura par le concert de restitution. Les Artistes, Que sont-elles devenues ? Ayano Kamei – Margaux Poguet conservatoire@ville-bourges.fr +33 2 48 48 13 60 https://www.ville-bourges.fr/ Conservatoire

Bourges

dernière mise à jour : 2023-01-10 par BIT MEHUN SUR YEVRE

Détails Catégories d’Évènement: Bourges, Cher Autres Lieu Bourges Adresse Auditorium du Conservatoire Bourges Cher Ville Bourges lieuville Bourges Departement Cher

Bourges Bourges Cher https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/bourges/

Légendes du Berry. Concert-lecture Bourges 2023-01-20 was last modified: by Légendes du Berry. Concert-lecture Bourges Bourges 20 janvier 2023 Auditorium du Conservatoire Bourges Cher BIT MEHUN SUR YEVRE bourges Bourges, Cher cher

Bourges Cher