Légendes de mars Centre hospitalier Edouard Toulouse, 15 mars 2023, Marseille 15e Arrondissement .

Légendes de mars

2023-03-15 – 2023-03-15

5 5 EUR Spectacles, musique, projection de peinture, repas conté et improvisations de conteurs, le tout sur la grande scène fraîchement remise à neuf de l’Astronef et prête à accueillir plus de 200 spectateurs par spectacle !



Ces contes ne sont, pas plus que les autres, pour les tout-petits et ce sont donc « grands et petits » qui sont attendus au rythme de la musiques et autour de récits de conteurs bien déterminés à les faire voyager par les mots



Programme :



• Envol

Mercredi 15 mars à 14h30

Deux histoires qui parlent du passage d’un âge de la vie à un autre et du dépassement de soi mais aussi de liberté et de plaisir.

Tout commence par de simples tâches d’encre dans lesquelles chacun projette ses images. Apparaissent ensuite dessins et sculptures réalisés et projetés en direct par la plasticienne Odile Kayser.

Dans les yeux des enfants, mais aussi dans ceux des parents se lit l’émerveillement.

Marc Buléon est conteur et organisateur de festival de contes. Il a également produit plusieurs livres et livres-CD autour du conte.

Il raconte pour rattraper le temps égaré de son enfance, pour relier le passé au présent. Il a fallu du temps, le temps de l’âge adulte, le temps d’une vie d’ébéniste pour reconnaître sa voix dans la quiétude de son atelier et apprivoiser ce que souhaitait dire cette voix, le temps d’une autre vie de musique pour oser enfin chanter. Ces libertés-là, dire et chanter, une fois acquises, ont pris le pas sur tout.

Raconter, dire, être entendu. Partager le doute et le questionnement face à la vie, dire la part de féminité qui se cache sous l’épaisse carcasse de l’homme, rire aussi parce que le rire est le plus court chemin pour rejoindre l’autre…

Conte & musique : Marc Buléon

Dessin (projetés en direct sur grand écran) : Odile Kayser.

Dès 6 ans



• Cabaret-contes

Vendredi 17 mars à 19h

Improvisation de contes et musique suivi, à 20h30, d’un repas conté sur la scène de l’Astronef (concocté par les chefs cuistots du théâtre) !

Conteurs & musiciens : Mappie Caburet, Stann Duguet, Sylvie Vieville, Marc Buléon, Kayro, Dominique Beven, Claire Leray et Clément Goguillot + improvisateurs surprises

Durée 2h30

A partir de 7 ans



• Tourbières, contes et mystères

Samedi 18 mars à 19h

On se faufile à travers les joncs, on marche sur la mousse, on se lance à la poursuite d’une libellule… Pénétrer dans une tourbière, c’est comme entrer en terre étrangère. Un univers hors du temps, qui regorge de trésors et de dangers cachés… Quelques récits drôles ou effrayants, contés comme au coin d’un feu de tourbe. Portés par le chant profond du violoncelle, ils nous emmènent à la rencontre d’un écosystème fragile et mystérieux…

Ancienne institutrice, Mapie Caburetconte depuis 1996, en musiques ou en solo. Conteuse croqueuse d’images, son univers est à la fois poétique, insolite et pétillant.

Elle sait à quel point les contes de tradition sont une des nourritures de l’âme…

Ils constituent l’essentiel de son répertoire, même si elle se penche sur la féerie de l’ordinaire et s’oriente vers la création de récits inédits.

Elle assume la responsabilité artistique et les programmations de la compagnie « À la Lueur des Contes » qui contribue à la connaissance, la reconnaissance, la transmission et la recherche de l’art de conter depuis 2001.

Mapie Caburet,contes & Stann Duguet, violoncelle

Compagnie : À la lueur des contes

Durée 1h10

A partir de 8 as



• 42.195

Samedi 18 mars à 20h30

42.195, c’est la longueur précise, en mètres, d’un marathon.

À vingt ans, Zéphyrin Legros rêve de devenir champion de la discipline : comme personne ne peut lui raconter son passé, il fait ainsi le choix d’écrire son futur.

Sur les chemins escarpés de l’entraînement intensif, plusieurs fois il se fourvoie, il est prêt à tout pour réussir, vraiment à tout.

Un jour il va trop loin et sa vie bascule, courir devient alors un prétexte pour accomplir son grand-œuvre.

4 mètres, c’est la distance que devra tenter de franchir ce même Zéphyrin Legros à l’âge de quatre-vingts ans, la distance qui sépare le fauteuil sur lequel il est assis de la porte des toilettes de sa chambre à la maison de retraite…

12.109, c’est le nombre de vers de l’Odyssée, le récit épique d’Homère dont on entend des fragments tout au long du spectacle. Un marathon de mots…

Conteur : Marc Buléon

Durée 1h

A partir de 10 ans



Ouvert à tous, en partenariat avec la salle de l’Éolienne à Marseille, la bibliothèque de la Ville de Jouques, de Toulon et de l’Alcazar à Marseille.

Festival de Contes – 2e édition

