Le dimanche 17 avril 2022

de 15h00 à 16h45

Le samedi 16 avril 2022

de 19h30 à 21h15

Le vendredi 15 avril 2022

de 19h30 à 21h15

Comme chaque année, Les Mystères du Vieux Paris sont de retour dans les rues de la capitale ! Notre troupe constituée d’artistes pluridisciplinaires vous propose des balades ludiques et pédagogiques à la découverte du patrimoine parisien. S’inscrivant dans la lignée des troubadours de l’ancien temps, nous privilégions l’apprentissage de l’Histoire via la tradition orale. Nous vous régalerons avec nos récits croustillants et nos airs entêtants… Les légendes du coeur médiéval de Paris ne sont pas de tout repos… Nous vous donnons rendez-vous aux portes de la vieille ville pour commencer votre aventure par un petit passage Place de Grève, car c’est jour d’exécution, et notre ami Bobosse ne raterait ça pour rien au monde ! Nous traverserons ensuite la Seine pour découvrir quelques uns des plus anciens édifices de Paris, dont les murs ont abrité tour à tour brigands, amants maudits, ivrognes et assassins, avant de nous aventurer dans les ruelles sinueuses de l’ancien cloître Notre-Dame. Car sur cette île si mystérieuse, les pires criminels ont côtoyé les êtres les plus pieux, et les traces de leur passage sont encore visibles pour celui qui sait où regarder. Nous vous mènerons enfin au chevet de la belle cathédrale Notre-Dame de Paris, afin de vous conter son émouvante histoire à travers les âges, depuis la pose de sa première pierre au 12e siècle jusqu’à la terrible nuit de l’incendie qui a vu s’effondrer sa voûte en 2019. Contact : lesmysteresduvieuxparis@gmail.com https://www.lesmysteresduvieuxparis.com/ https://www.facebook.com/mysteresduvieuxparis Balade;Spectacle musical;Théâtre

