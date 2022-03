Légendes de l’Ile de la Cité – visite spectacle de troubadours, 15 avril 2022, .

Date et horaire exacts : Le dimanche 17 avril 2022

de 15h00 à 17h00

Le samedi 16 avril 2022

de 19h30 à 21h30

Le vendredi 15 avril 2022

de 19h30 à 21h30

payant

« Approchez, approchez… » Le Grand Veneur a sorti son costume d’été, et accompagné de son fidèle Bossu, il a sillonné les routes de France afin de ramener les meilleurs trouvères et ménestrels du royaume pour célébrer Paris. Nos quatre troubadours, costumés pour l’occasion et accompagnés de leurs instruments de musique à l’allure médiévale, vous feront revivre l’Histoire de Paris à travers les époques, lors de ce spectacle de rue unique, mêlant Histoire, théâtre, musique et promenade. Emboîtez le pas à cette surprenante troupe à travers les ruelles « en-chantées » de l’Île de la Cité, et laissez-vous gagner par le mystère de ses légendes…

Nous vous invitons à venir chanter avec nous l’histoire de la Cité, les amours d’Héloïse et Abélard, les supplices de la place de Grève sans oublier cette terrible nuit où la cathédrale s’embrasait sous nos yeux ébahis.

Contact : https://www.sous-les-paves.com/produit/legendes-ile-de-la-cite-visite-spectacle-de-troubadours/ https://www.facebook.com/Sous.Les.Paves.fr

Balade;Enfants;Histoire;Loisirs;Musique;Spectacle musical;Théâtre

Date complète :

2022-04-15T19:30:00+01:00_2022-04-15T21:30:00+01:00;2022-04-16T19:30:00+01:00_2022-04-16T21:30:00+01:00;2022-04-17T15:00:00+01:00_2022-04-17T17:00:00+01:00

