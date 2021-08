Paris Notre-Dame de Paris île de France, Paris Légendes de l’Île de la Cité | Les Mystères du Vieux Paris Notre-Dame de Paris Paris Catégories d’évènement: île de France

Légendes de l'Île de la Cité | Les Mystères du Vieux Paris Notre-Dame de Paris, 14 août 2021, Paris. Date et horaire exacts : Du 14 au 21 août 2021 :

samedi de 18h à 19h45

et dimanche de 15h à 16h45

payant

Visite théâtralisée de l’Île de la Cité. Accompagnés de troubadours et d’un bossu, laissez-vous guider à travers les légendes parfois sordides du coeur médiéval de Paris, dans une balade immersive qui vous mènera de la Place de Grève à la cathédrale Notre-Dame de Paris ! Plongeon dans le Paris médiéval… En Avril 2019, la belle cathédrale Notre-Dame de Paris était la proie d’un effroyable incendie, qui consuma intégralement sa charpente ancestrale. Aujourd’hui, le Grand Veneur vous emmène à son chevet. Ne lésinant pas sur le budget, il a engagé les meilleurs troubadours et trouvères du royaume, afin de leur faire chanter l’histoire incroyable de la cathédrale, et rendre hommage à ses bâtisseurs. Mais c’est sans compter sur l’intervention de son fidèle bossu, qui va quelque peu perturber le programme… Ben oui, parce que la cathédrale, c’est bien beau, mais il y a plein d’autres adresses qui valent le détour sur l’île… et Bobosse les connaît toutes ! Animations -> Visite guidée Notre-Dame de Paris 6 Place du Parvis de Notre-Dame Paris 75004

4 : Cité (165m) 4 : Saint-Michel (338m)

Contact :Les Mystères du Vieux Paris | Le patrimoine autrement lesmysteresduvieuxparis@gmail.com https://www.lesmysteresduvieuxparis.com/ https://www.facebook.com/mysteresduvieuxparis

2021-08-14T18:00:00+02:00_2021-08-14T19:45:00+02:00;2021-08-21T18:00:00+02:00_2021-08-21T19:45:00+02:00;2021-08-15T15:00:00+02:00_2021-08-15T16:45:00+02:00

Les Mystères du Vieux Paris

Lieu Notre-Dame de Paris Adresse 6 Place du Parvis de Notre-Dame Ville Paris