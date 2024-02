LEGENDE THEATRE OLYMPE DE GOUGES Montauban, vendredi 3 mai 2024.

La pièce est drôle, mais elle questionne notre destinée. Avec Légende, sa quatrième création dans la pensée de la jeunesse et de la famille, Michel Kelemenis nous parle des animaux. Ou plus précisément, il imagine un monde où les animaux n’existent plus, où seuls les humains ont survécu à l’extinction des espèces. Mais la faune revient les narguer sur un mode farfelu et burlesque, comme pour leur demander avec qui ils comptent désormais s’amuser. Ce rêve facétieux d’un bestiaire entre danse, mime, clownerie et acrobatie rebondit sur deux univers musicaux aux accents éclectiques, Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns et des compositions électro de Angelo Liaros Copola. Cet acte de réflexion est mené tambour battant par quatre danseurs à l’expression intense, jusque dans le moindre détail du regard et du geste, du galop des kangourous à la mort du cygne.

Tarif : 15.00 – 15.00 euros.

Début : 2024-05-03 à 20:30

Réservez votre billet ici

THEATRE OLYMPE DE GOUGES 4 PLACE LEFRANC DE POMPIGNAN 82000 Montauban 82