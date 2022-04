Légende Théâtre Les Salins Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Légende Théâtre Les Salins, 27 avril 2022, Martigues. Légende

Théâtre Les Salins, le mercredi 27 avril à 15:30

Michel Kelemenis situe sa nouvelle fable dans un avenir sans animaux. Ces derniers pourraient-ils, demain, ne plus être qu’un écho vaporeux pour une humanité frappée d’amnésie ? Si la réponse est non évidemment, le spectacle aborde par la fantaisie cette question afin qu’elle soit posée aux plus jeunes : la vie sur terre peut-elle se passer de la diversité de la faune ?

De 8 à 12€

Un spectacle à voir en famille à partir de 5 ans Théâtre Les Salins 19 quai Paul Doumer Martigues Bouches-du-Rhône

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2022-04-27T15:30:00 2022-04-27T16:20:00

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Théâtre Les Salins Adresse 19 quai Paul Doumer Ville Martigues lieuville Théâtre Les Salins Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Théâtre Les Salins Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

Légende Théâtre Les Salins 2022-04-27 was last modified: by Légende Théâtre Les Salins Théâtre Les Salins 27 avril 2022 Martigues Théâtre Les Salins Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône