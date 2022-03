Légende Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

Légende Martigues, 27 avril 2022, Martigues. Légende Ferrières 19 quai Paul Doumer Martigues

2022-04-27 15:00:00 – 2022-04-27 16:00:00 Ferrières 19 quai Paul Doumer

Martigues Bouches-du-Rhône Légende se raconte par le plaisir et l’exploration d’un corps ludique et onirique, plutôt que par la plongée sérieuse dans une problématique devenue majeure.

Le chorégraphe propose sa pièce aux adultes qui guident les enfants comme un support pour les accompagner dans un acte de réflexion responsable indispensable.

Michel Kelemenis situe sa nouvelle fable dans un avenir sans animaux. Le spectacle aborde par la fantaisie cette question afin qu'elle soit posée aux plus jeunes : la vie sur terre peut-elle se passer de la diversité de la faune ? billetterie@les-salins.net +33 4 42 49 02 00 https://les-salins.net/spectacles/legende/

