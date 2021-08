Jungholtz Jungholtz Haut-Rhin, Jungholtz Légende au coin du feu : le retour Jungholtz Jungholtz Catégories d’évènement: Haut-Rhin

Jungholtz Haut-Rhin Jungholtz EUR Les cavaliers de la troupe Quendor remontent sur selle du 17 au 22 août à Jungholtz pour présenter un nouveau chapitre des Légendes au coin du feu. Une trentaine de personne et 17 chevaux feront vivre ces histoires féeriques, où se succèdent joutes, voltige, êtres surnaturels et pyrotechnie. Quendor rallume la flamme des Légendes au coin du feu +33 6 10 63 50 47 Les cavaliers de la troupe Quendor remontent sur selle du 17 au 22 août à Jungholtz pour présenter un nouveau chapitre des Légendes au coin du feu. Une trentaine de personne et 17 chevaux feront vivre ces histoires féeriques, où se succèdent joutes, voltige, êtres surnaturels et pyrotechnie. dernière mise à jour : 2021-08-05 par

