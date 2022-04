Légende, 26 septembre 2022, .

Légende

2022-09-26 – 2022-09-28

Les problématiques d’environnement s’imposent à l’humanité.



L’héritage auquel les enfants font face, celui qui se dessine dans la naïve normalité de leur quotidien, s’appelle désastre. Quand, précocement sorti.e.s de l’innocence, ils·elles comprennent qu’il est bien tard pour arrêter l’incontrôlable, leur état désarmé se nomme désarroi. Une enfance et une jeunesse en désarroi.



Avec une distance propre aux péripéties d’un clown simultanément risible et triste, le sujet d’une humanité engagée vers ce qui ressemble à sa propre perte, s’invite à l’école comme au coeur des familles, pour y ouvrir le champ d’échanges intergénérationnels et peut-être renforcer une conscience de transmission.



Quoique tendu et sombre, le choix de ce thème veut participer de l’hypothèse positive d’un sauvetage, un sauvetage archétype de la responsabilité, qui s’appuierait, comme en témoigne l’actualité, sur le réveil de la jeunesse à cette réalité. Parce qu’en cette jeunesse, il faut, en marge du cataclysme en cours, infiltrer beaucoup de courage et d’encouragements, lire et respecter les émois, et, sinon, éveiller des désirs d’action.



Un salut pourrait-il venir de l’enfance ?



_Michel Kelemenis



Conception générale, chorégraphie, scénographie: Michel Kelemenis

Danse : Aurore Indaburu, Hannah Le Mesle, Maxime Gomard, Anthony Roques

Musique : Le Carnaval des animaux de Camille Saint-Saëns

Création musicale : Angelos Liaros-Copola

Lumière : Bertrand Blayo

Costumes : Christian Burle



Tous publics, à partir de 5 ans

Durée : env. 50 minutes

Michel Kelemenis situe sa nouvelle fable dans un avenir sans animaux. A découvrir à KLAP Maison pour la danse du 26 au 28 septembre.

dernière mise à jour : 2022-04-26 par