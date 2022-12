Légend’art Bagnoles de l’Orne Normandie, 15 juillet 2023, Bagnoles de l'Orne Normandie .

Légend’art

Allée Aloïs Monnet Départ devant le château, côté fontaine Bagnoles de l’Orne Normandie Orne Départ devant le château, côté fontaine Allée Aloïs Monnet

2023-07-15 14:30:00 14:30:00 – 2023-07-15 16:30:00 16:30:00

Départ devant le château, côté fontaine Allée Aloïs Monnet

Bagnoles de l’Orne Normandie

Orne

Munissez vous de votre âme d’enfant et partez pour une visite légendaire! Petits et grands seront séduits par le format de cette visite ludique autour de l’art et des légendes de la ville. Une seule règle: garder l’esprit ouvert! Tous publics

Informations complémentaires : balade autour de l’art et légendes de Bagnoles – niveau de difficulté : Difficile

Inscription avant 11h30 le jour même à l’Office de Tourisme. (mini. 4 personnes / max 9)

Départ devant le château, côté fontaine Allée Aloïs Monnet Bagnoles de l’Orne Normandie

