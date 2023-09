Atelier Eco-Océan Lège Cap Ferret – plage du Grand Crohot Lège-Cap-Ferret, 30 septembre 2023, Lège-Cap-Ferret.

Atelier Eco-Océan Samedi 30 septembre, 10h00, 14h00 Lège Cap Ferret – plage du Grand Crohot Inscription obligatoire. Animation gratuite

Fiche descriptive de l’Atelier Éco-Océan :

Éducation à l’environnement littoral.

C’est un atelier ludique et pédagogique qui se déroule sous la forme d’une balade (le lieu de RDV se situe devant l’école de surf du Grand Crohot) et qui peut avoir une durée de 1h30 à 2 heures pour un maximum de 16 personnes (adultes en enfants).

Cet atelier est assuré par M. Benoît Rambeau qui a plus de 20 ans d’expérience dans l’animation nature.

DEROULEMENT :

L’atelier Éco-Océan se poursuit sous la forme d’une balade qui commence dans la forêt pour finir au bord de l’eau. Plusieurs thèmes y sont abordés :

La Forêt : observation et explication : historique, formation, enjeux.

Les Zones humides : définition et intérêt écologique, situation actuelle en France et dans le monde, Convention de Ramsar et sa mission.

Les Dunes : observation et explication : historique, formation, enjeux.

Le sable, l’eau salée ? Réflexion sur son origine, l’érosion.

La Plage : la laisse de mer. Le réseau trophique.

Les marées : explication et lecture du calendrier des marées.

L’Océan : observation et explication.

Les vagues : notions de météorologie (dépression / anticyclone), la houle, les vagues. Les drapeaux d’information et de sécurité à la baignade. Les baïnes, les courants et les bancs de sable.

La Citoyenneté Écoresponsable : discussion, échange et informations sur la durée de vie des déchets, le tri, le recyclage, les continents de déchets.

Réflexion sur les bons réflexes à avoir au quotidien pour éviter d’épuiser les ressources naturelles et réduire les impacts néfastes sur la nature mais également sur les hommes : le suremballage, la consommation locale, le commerce équitable,…

Lège Cap Ferret – plage du Grand Crohot Route forestière du Crohot, 33950 Lège-Cap-Ferret Lège-Cap-Ferret 33950 Le Grand Crohot Gironde Nouvelle-Aquitaine surf.insertion@wanadoo.fr 05 57 59 14 95 06 81 60 27 79

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

2023-09-30T10:00:00+02:00 – 2023-09-30T12:00:00+02:00

2023-09-30T14:00:00+02:00 – 2023-09-30T16:00:00+02:00

Photo Yannick Le Toquin – 2018