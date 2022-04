L’égalité, une passion française par Michel de Rosen Académie des Sciences Morales,des Lettres et des Arts de Versailles Versailles Catégories d’évènement: Versailles

Académie des Sciences Morales, des Lettres et des Arts de Versailles, le mardi 10 mai à 18:30

En France, l’égalité est à la fois une valeur, une réalité et un fantasme. Notre pays est, avec Haïti, le seul au monde qui inclut l’égalité dans sa devise nationale. Les faits sont contradictoires. La France est à la fois, parmi les dix premières puissances du globe, le pays où les inégalités de revenus sont les plus faibles et l’un de ceux où la mobilité sociale est la plus faible. Il est temps, pour la France, de retrouver l’égalité et de décider ce qu’elle signifie, au XXIème siècle : quels droits, quels devoirs, quelle égalité des chances ? Michel de Rosen est chef d’entreprise et ancien serviteur de l’Etat. Il a vécu à Versailles et étudié au lycée Hoche, à HEC et à l’ENA. Il a servi à l’Inspection Générale des Finances et au cabinet du ministre de la Défense. Il dirigea le cabinet d’Alain Madelin, ministre de l’Industrie et des P.T.T. Il a dirigé des entreprises dans différents secteurs industriels : pharmacie, chimie, espace. Il préside le conseil de Faurecia et DVB.

Participation de 8€ par personne sauf abonnés et étudiant ; voir le lien vers billetWeb ci-dessus

