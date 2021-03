Montigny-le-Bretonneux Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux, Yvelines L’égalité professionnelle : où en sommes-nous ? Webinaire SQY Cub Montigny-le-Bretonneux Catégories d’évènement: Montigny-le-Bretonneux

Yvelines

Changements sociétaux, difficultés de recrutement, marque employeur, QVT, publication imposée de l’index … L’égalité professionnelle est pour longtemps un sujet d’actualité, qui touche aux valeurs et aux actes des entreprises. Si nous faisions le point ?

Participation gratuite – Inscription obligatoire

Animé par Daniel Arnoux, consultant APEC

2021-04-01T09:30:00 2021-04-01T11:00:00

