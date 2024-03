L’égalité Hommes / Femmes, une réalité ? Bibliothèque Grand Parc Bordeaux, samedi 15 juin 2024.

L’égalité Hommes / Femmes, une réalité ? Céline Bessière, Professeure de sociologie à l’Université Paris-Dauphine et membre de l’Institut Universitaire de France vous présente son enquête sur les inégalités économiques dans la famille. Samedi 15 juin, 11h00 Bibliothèque Grand Parc Entrée libre

Début : 2024-06-15T11:00:00+02:00 – 2024-06-15T12:30:00+02:00

Du haut en bas de la pyramide sociale, quel que soit leur statut, au travail ou dans la transmission de patrimoine, les femmes subissent un désavantage, une discrimination quand bien même nos sociétés se veulent plus égalitaires et proclament plus de parité.

Le livre Le genre du capital de Céline Bessière et Sybille Gollac révèle les mécanismes qui font perdurer cette situation. Il montre le rôle de la famille dans la perpétuation des inégalités économiques entre les femmes et les hommes.

Venez découvrir les travaux de recherche de Céline Bessière et échanger avec elle et les Amis du Monde Diplomatique.

Bibliothèque Grand Parc 34 rue Pierre Trébod, 33300 Bordeaux Accessible aux personnes à mobilité réduite

