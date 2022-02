L’égalité Granville Granville Catégories d’évènement: Granville

Manche

L’égalité Granville, 7 mars 2022, Granville. L’égalité Espace jeunes 465 Bd des Amériques Granville

2022-03-07 – 2022-03-12 Espace jeunes 465 Bd des Amériques

Granville Manche Manifestation organisée dans le cadre l’événement A nous l’égalité

Jouons ensemble !

Une série de jeux de société pour mieux

échanger sur les femmes inspirantes… Je m’exprime sur un mur !

Une invitation à venir inscrire son ressenti. Quizz Les droits des femmes

L’emploi, le consentement…. Exposition de Pénélope Bagieu

Portraits issus de la BD Les Culotées 1 & 2. Micro trottoir avec la web radio

Diffusion des témoignages recueillis par des jeunes pour l’émission Un événement, des rencontres de la webradio le Bouquet Granvillais.

Connectez-vous sur www.le.bouquet.granvillais.fr Manifestation organisée dans le cadre l’événement A nous l’égalité

Jouons ensemble !

Une série de jeux de société pour mieux

échanger sur les femmes inspirantes… Je m’exprime sur un mur !

Une invitation à venir inscrire son ressenti. Quizz… Manifestation organisée dans le cadre l’événement A nous l’égalité

Jouons ensemble !

Une série de jeux de société pour mieux

échanger sur les femmes inspirantes… Je m’exprime sur un mur !

Une invitation à venir inscrire son ressenti. Quizz Les droits des femmes

L’emploi, le consentement…. Exposition de Pénélope Bagieu

Portraits issus de la BD Les Culotées 1 & 2. Micro trottoir avec la web radio

Diffusion des témoignages recueillis par des jeunes pour l’émission Un événement, des rencontres de la webradio le Bouquet Granvillais.

Connectez-vous sur www.le.bouquet.granvillais.fr Espace jeunes 465 Bd des Amériques Granville

dernière mise à jour : 2022-02-24 par

Détails Catégories d’évènement: Granville, Manche Autres Lieu Granville Adresse Espace jeunes 465 Bd des Amériques Ville Granville lieuville Espace jeunes 465 Bd des Amériques Granville Departement Manche

Granville Granville Manche https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/granville/

L’égalité Granville 2022-03-07 was last modified: by L’égalité Granville Granville 7 mars 2022 Granville manche

Granville Manche