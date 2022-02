L’égalité femmes-hommes, on en est où ? Martigues Martigues Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône

Martigues

L’égalité femmes-hommes, on en est où ? Martigues, 9 mars 2022, Martigues. L’égalité femmes-hommes, on en est où ? Quai Lucien Toulmond Maison de la formation Martigues

2022-03-09 17:30:00 17:30:00 – 2022-03-09 20:00:00 20:00:00 Quai Lucien Toulmond Maison de la formation

Martigues Bouches-du-Rhône Faire un débat mouvant consiste à soumettre une proposition à un groupe, puis à demander aux participants de prendre physiquement position pour ou contre, en allant d’un côté ou de l’autre de la salle et à se déplacer à coups d’arguments. Un débat mouvant sur l’égalité des femmes et des hommes proposé par le service jeunesse de la ville de Martigues. jeunesse@ville-martigues.fr +33 4 42 49 05 04 Faire un débat mouvant consiste à soumettre une proposition à un groupe, puis à demander aux participants de prendre physiquement position pour ou contre, en allant d’un côté ou de l’autre de la salle et à se déplacer à coups d’arguments. Quai Lucien Toulmond Maison de la formation Martigues

dernière mise à jour : 2022-02-25 par

Détails Catégories d’évènement: Bouches-du-Rhône, Martigues Autres Lieu Martigues Adresse Quai Lucien Toulmond Maison de la formation Ville Martigues lieuville Quai Lucien Toulmond Maison de la formation Martigues Departement Bouches-du-Rhône

Martigues Martigues Bouches-du-Rhône https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/martigues/

L’égalité femmes-hommes, on en est où ? Martigues 2022-03-09 was last modified: by L’égalité femmes-hommes, on en est où ? Martigues Martigues 9 mars 2022 Bouches-du-Rhône Martigues

Martigues Bouches-du-Rhône