« L’égalité ce n’est pas sorcier », Des Histoires Plein Les Oreilles Quimperlé, 5 mars 2022, Quimperlé. « L’égalité ce n’est pas sorcier », Des Histoires Plein Les Oreilles Médiathèque 18 Place Saint-Michel Quimperlé

2022-03-05 – 2022-03-05 Médiathèque 18 Place Saint-Michel

Quimperlé Finistère Quimperlé Un rendez-vous Sous les paupières des femmes (7e édition)

Lecture d’albums sur le thème de l’égalité filles-garçons.

