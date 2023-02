Legacy, le Courage de la Vérité – Exposition immersive Jam Capsule PARC EXPO PAVILLON 5.3, 4 mars 2023, PARIS.

Legacy, le Courage de la Vérité – Exposition immersive Jam Capsule PARC EXPO PAVILLON 5.3. Un spectacle à la date du 2023-03-04 à 16:00 (2023-02-08 au ). Tarif : 22.0 à 22.0 euros.

Chaque créneau d’exposition a une durée d’1 heure. Gratuit pour les moins de 7 ans Tarifs réduits: Jeune 12 à 25 ans – sur justificatifEtudiant – sur justificatifDemandeur d’emploi – sur justificatifCarte famille nombreuse — sur justificatifSenior +65 ans — sur justificatifAccompagnateur de personne en situation de handicap — sur justificatifVenez à deux! Un billet acheté au tarif plein vous permet d’acheter un billet au tarif réduit Pass Duo.Gratuit : Enfant moins de 7 ans, personnes en situation de handicap, RSA -ASS – minimum vieillesse.JAM CAPSULE “LEGACY, le courage de la vérité ”de Yann Arthus-BertrandAvec la capsule “LEGACY, le courage de la vérité “ Yann Arthus-Bertrand souhaite faire partager au public, une nouvelle fois, tout ce qu’il a reçu pendant ces 40 dernières années en tant que témoin des beautés de la terre et des dommages que nous lui infligeons. Oeuvre monumentale et esthétique, Yann Arthus-Bertrand présente l’ensemble de ses images les plus graphiques filmées depuis plus de 10 ans aux quatre coins du monde. Plongés au milieu de cette capsule immersive, les visiteurs découvrent d’une manière inédite, sur les musiques d’Armand Amar, les lignes noires et blanches des salines du lac Magadi au Kenya, les façades immenses des buildings de New York ou de Hong Kong, mais aussi les décors presque irréels du sud de l’Algérie ou des glaciers du Svalbard. Dans cette exposition originale, Yann fait se rencontrer la Terre et les Hommes pour provoquer, il l’espère, une nouvelle histoire d’Amour. Une réalisation de Yann Arthus-BertrandPhotographe, journaliste, reporter et écologiste français. Il est président de la Fondation GOODPLANET, qu’il crée en 2005. Il débute sa carrière dans les années 1980 en photographiant des lions dans le Massaï Mara, au Kenya. En 1994, il entame une étude approfondie de l’état de la planète, parrainée par l’UNESCO. Dans le cadre de cette étude, il dresse un inventaire photographique en aérien des plus beaux paysages du globe. Le livre issu de ce projet, La Terre vue du ciel, se vend à plus de 4 millions d’exemplaires et est traduit en 24 langues. Suite à ce succès, Yann Arthus-Bertrand reprend les airs, sort son premier film, Home, produit par Luc Besson et vu par 600 millions de spectateurs à travers le monde.En 2015, il sort le film Human, présenté pour la première fois aux Nations Unies et à la Mostra de Venise. À la croisée de Home et de l’exposition audiovisuelle 7 milliards d’Autres, Human réunit des interviews d’individus de tous milieux culturels et économiques, dans 45 pays, et des vues aériennes du monde entier.Musique originale d’Armand Amar Jam Capsule

PARC EXPO PAVILLON 5.3 PARIS 1, place de la Porte de Versailles Paris

