Gap Hautes-Alpes Gap Quarante ans après l’évacuation de Phnom Penh par les Khmers rouges, le photographe Mak Remissa revient sur ce passé tragique à travers une série photographique réalisée à partir de papiers découpés racontant différents épisodes de ce qu’il a vécu. accueil@theatre-la-passerelle.com +33 4 92 52 52 52 https://www.theatre-la-passerelle.eu/ Galerie du théâtre 137 Boulevard Georges Pompidou Gap

