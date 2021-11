LEFT LANE CRUISER / JERRON PAXTON / THÉO CHARAF Le 106, 15 février 2022, Rouen.

LEFT LANE CRUISER / JERRON PAXTON / THÉO CHARAF

Le 106, le mardi 15 février 2022 à 20:00

Certaines personnes pensent que AC/DC est un groupe de blues. Et si un groupe de blues avait été AC/DC ? Il s’appellerait Left Lane Cruiser. En activité depuis plus de 15 ans, le duo américain n’est pas vraiment parti du blues, il l’a simplement ramené à sa sauvagerie originelle, que certaines personnes appellent rock’n’roll. En mission, le groupe passe sa vie sur la route et quand il s’arrête, c’est pour faire des concerts explosifs de blues trash. La musique de l’américain Jerron « Blind Boy » Paxton est un voyage dans le temps, dans l’âge d’or perdu du blues des années 20. Il y met des couleurs et tout son cœur, ses talents de multi-instrumentiste (banjo, guitare, piano, violon, harmonica…), sa voix et son élégance de dandy. Assurément un des meilleurs musiciens des années 20 – 2020, bien sûr. Et en plus, c’est la première fois qu’il vient jouer en France ! Après avoir fait ses armes dans divers groupes garage-punk, Théo Charaf découvre un jour « Devil Got My Woman » de Skip James et ne s’en est pas remis. Comme en témoigne son premier album qui convoque les fantômes de Mississippi John Hurt, Townes Van Zandt ou Richard Hawley. Cette voix, cette guitare et cette gueule… Théo Charaf a marqué ceux qui l’ont vu sur scène entre deux confinements, il est la découverte Alligator de l’année, et vous ne serez pas prêts de l’oublier.

Location 15.5 € / Guichet 18.5 € / Réduit 12.5 € / Abonnés 9.5 €

Les Nuits de l’Alligator

Le 106 allée François Mitterrand Rouen Rouen Centre Ville Rive Gauche Seine-Maritime



