Horaire : 19:00 19:45

Gratuit : non Normal 10€ – Soutien 15€ – Réduit 5€ Billetterie : billetterie.leslaboratoiresvivants.com L’effroyable conférence est un voyage au centre de la peur. En l’absence surprise de l’orateur Gérard Ph’lip, les techniciens improvisent une conférence sur le thème de la trouille et de l’effroi ! Explications scientifiques incompréhensibles, justifications farfelues, tout est bon pour expliquer ce sentiment complexe. Avec humour, ils parviennent à transformer le frisson en un jeu où finalement chacun fait un premier pas pour maitriser sa peur. Tout public à partir de 8 ans. Théâtre Francine Vasse adresse1} Centre-ville Nantes 44000 Centre-ville https://www.leslaboratoiresvivants.com/ 0981947743 https://www.leslaboratoiresvivants.com/contenu/leffroyable-conference/

