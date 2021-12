L’Effroi

L’Effroi, 15 décembre 2021, . L’Effroi

aucune date disponible

Le samedi 22 janvier à 18h sur la page instagram du Service Culturel de l’Université le Havre Normandie, sera postée “l’Effroi”, une vidéo en stop-motion de Julia Pinquié de quelques minutes, accompagnée par la lecture de Nausica Gloris d’un texte de sa création (toutes les deux ancienne/actuelle étudiantes du Master de Création Littéraire du Havre). Le médium utilisé, en plus de l’écriture, de la lecture et de la vidéo sera le papercut (l’art de découper le papier pour créer des silhouettes et autres formes). Deux petits vieux se remémorent leurs souvenirs, leur amour transformé en attachement sur le seuil de la fin.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Détails Autres lieuville