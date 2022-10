L’effrayante visite !

L’effrayante visite !, 31 octobre 2022, . L’effrayante visite !



2022-10-31 14:15:00 – 2022-10-31 16:00:00 11 11 EUR Pendant les vacances de Toussaint, le château se met à l’heure d’Halloween !

De tout temps, des légendes terrifiantes ont circulé de veillée en veillée faisant frissonner petits et grands.

Partez sur les pas de ses récits effrayants de Bourgogne Franche-Comté et du XVIIe siècle avec notre médiatrice le temps d’une visite au château.

Ames sensibles s’abstenir ! www.chateau-de-bussy-rabutin@monuments-nationaux.fr +33 3 80 96 00 03 http://www.chateau-bussy-rabutin.fr/ dernière mise à jour : 2022-10-11 par

Détails Autres Lieu Adresse lieuville