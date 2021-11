L’EFFONDREMENT Le Mans, 19 novembre 2021, Le Mans.

Les Abobinables t’invitent à une soirée série dans la merveilleuse enceinte du Ciné Poche à la MJC Jacques Prévert (97 grande rue vieux Mans). C’est gratuit, plus sympa à plusieurs et en plus… on vend de la pizza! * Le programme ? Les 8 Épisodes de 20 minutes de l’Effondrement. (Rassure-toi on fera des pauses tous les 3 épisodes pour que tu profites des pizzas ). L’Effondrement ? C’est une série diffusée par Canal + et réalisée par le talentueux collectif Les Parasites. Cette dystopie présente la fin de la société telle qu’on la connaît avec, chaque fois, un point de vue différent. L’œuvre se reçoit ainsi comme une claque magistrale jusqu’à son final, subtil et inattendu Super! Mais c’est quand? Le vendredi 19 novembre à 19h (la projection commence à 20h.) De notre avis, c’est un projection parfaite à voir en salle, pour s’imprégner de l’univers et échanger dessus tous ensemble ! Au plaisir de t’y retrouver ! • Attention à prendre de la monnaie pour obtenir pizza et boissons, notre machine à carte est… Inexistante !

abobinables@gmail.com

