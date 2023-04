Vide-grenier – Leffincourt, 30 avril 2023, Leffincourt.

Le Comité des fêtes de Leffin­court orga­nise son annuel vide grenier (réservé aux parti­cu­liers) sur le parking de la salle des fêtes le dimanche 30 avril. Sur place vous retrou­ve­rez WC, buvette et petite restau­ra­tion le midi.Tarif expo­­sant: 1€ le mètre linéaire, café et vien­­noi­­se­­rie offert par expo­­santIndi­­ca­­tions expo­­sants complé­­men­­taires: Arri­­vée à partir de 6h00Réser­­va­­tion obli­­ga­­toireTél: 06 75 09 45 98 (bureau)Tél: 06 80 64 66 10 (bureau).

Leffincourt 08310 Ardennes Grand Est



The Leffincourt Festival Committee is organizing its annual garage sale (for individuals only) on the parking lot of the village hall on Sunday, April 30. On the spot you will find WC, refreshment bar and small catering for lunch.exhibitor’s price: 1? per linear meter, coffee and pastries offered by exhibitorAdditional exhibitor’s information: Arrival from 6:00 amReservation requiredTel: 06 75 09 45 98 (office)Tel: 06 80 64 66 10 (office)

El Comité des fêtes de Leffincourt organiza su venta anual de garaje (sólo para particulares) en el aparcamiento de la Salle des fêtes el domingo 30 de abril. En el lugar encontrará aseos, refrescos y un pequeño catering a la hora de comer.Precio para el expositor: 1? por metro lineal, café y bollería ofrecidos por el expositorInformación adicional para el expositor: Llegada a partir de las 6.00 hSe requiere reservaTel: 06 75 09 45 98 (oficina)Tel: 06 80 64 66 10 (oficina)

Das Festkomitee von Leffincourt organisiert am Sonntag, dem 30. April, seinen jährlichen Flohmarkt (nur für Privatpersonen) auf dem Parkplatz des Festsaals. Ausstellertarif: 1 ? pro laufenden Meter, Kaffee und Gebäck pro Aussteller gratisZusätzliche Informationen für Aussteller: Ankunft ab 6.00 UhrReservierung erforderlichTel: 06 75 09 45 98 (Büro)Tel: 06 80 64 66 10 (Büro)

