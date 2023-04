Festival les Barsbars – The Guys Salle des fetes, 15 avril 2023, Leffincourt.

Retour du Festival Barsbars, à 19h30 à la salle des fêtes de LeffincourtGroupe fondé en 2019 à Reims, The GUYZS, c’est 4 passionnés de rock et de blues. Orienté vers le British blues rock des 70’s, ce quatuor vous fera découvrir ou redécouvrir les grands classiques de Rory Gallagher à Fleetwood Mac version Peter Green en passant par Free. Vous pourrez écouter Ben à la batterie qui saura vous ravir avec son jeu puissant et précis, à la basse Gaillos fera groover sa 5 cordes avec la minutie d’un chirurgien, à la guitare Manu vous montrera sa dextérité lors de solos endiablés et pour finir Matt au chant avec une voix teintée de blues. N’hésitez pas à venir les écouter en live, mais attention vous pourriez devenir accros !Informations: 06.75.09.45.98 / Restauration sur place.

2023-04-15 à ; fin : 2023-04-15 . .

Salle des fetes

Leffincourt 08310 Ardennes Grand Est



Return of the Barsbars Festival, at 7:30 pm at the village hall of LeffincourtGroup founded in 2019 in Reims, The GUYZS, it is 4 passionate persons of rock and blues. Oriented towards the British blues rock of the 70?s, this quartet will make you discover or rediscover the great classics of Rory Gallagher to Fleetwood Mac version Peter Green through Free. You can listen to Ben on drums who will delight you with his powerful and precise playing, on bass Gaillos will groove his 5 strings with the meticulousness of a surgeon, on guitar Manu will show you his dexterity during wild solos and finally Matt on vocals with a bluesy voice. Don’t hesitate to come and listen to them live, but be careful you might get hooked! Information: 06.75.09.45.98 / Catering on site

Regreso del Festival de Barsbars, a las 19:30 en la sala del pueblo de LeffincourtGrupo fundado en 2019 en Reims, The GUYZS, son 4 entusiastas del rock y el blues. Orientado hacia el blues rock británico de los años 70, este cuarteto le hará descubrir o redescubrir los grandes clásicos de Rory Gallagher a Fleetwood Mac versión Peter Green a través de Free. Podrás escuchar a Ben a la batería que te deleitará con su toque potente y preciso, al bajo Gaillos surcará sus 5 cuerdas con la meticulosidad de un cirujano, a la guitarra Manu te mostrará su destreza durante solos frenéticos y finalmente Matt a la voz con una voz bluesy. No dudes en venir a escucharlos en directo, pero cuidado, ¡te pueden enganchar! Información: 06.75.09.45.98 / Catering in situ

Rückkehr vom Barsbars-Festival, um 19:30 Uhr im Festsaal von LeffincourtGruppe, die 2019 in Reims gegründet wurde, The GUYZS, das sind vier leidenschaftliche Rock- und Bluesfans. Orientiert am British Blues Rock der 70er Jahre, wird dieses Quartett Sie die großen Klassiker von Rory Gallagher über Fleetwood Mac in der Version von Peter Green bis hin zu Free entdecken oder wiederentdecken lassen. Sie können Ben am Schlagzeug hören, der Sie mit seinem kraftvollen und präzisen Spiel begeistern wird, Gaillos am Bass, der seinen 5-Saiter mit der Sorgfalt eines Chirurgen grooven lässt, Manu an der Gitarre, der Ihnen seine Fingerfertigkeit bei wilden Solos zeigt, und schließlich Matt am Gesang mit seiner bluesigen Stimme. Zögern Sie nicht, sie live zu hören, aber Vorsicht, Sie könnten süchtig werden!Informationen: 06.75.09.45.98 / Verpflegung vor Ort

