Découverte du travail du zinc L’effet zinc, 27 mars 2023, Saint-André-d'Apchon.

L’effet zinc 77 route la tonne 42370 Saint André d’Apchon Saint-André-d’Apchon 42370 Loire Auvergne-Rhône-Alpes

Durant les JEMA, nous ouvrons les portes de notre atelier afin de faire découvrir notre métier d’art et comment sont conçues et fabriquées nos pièces.

Nous dessinons, concevons et fabriquons des objets de décoration principalement en zinc et métaux non ferreux comme le cuivre et le laiton. Nous travaillons pricipalement sur mesure et sur commande. Nos pièces peuvent donc être aussi bien des objets personnalisés, des fleurs, des luminaires, des origamis que des habillages de comptoirs de bar.

Pour les JEMA, nous ouvrirons les portes de l’atelier afin que vous puissiez venir découvrir notre savoir-faire et la fabrication de nos pièces. Vous pourrez aussi vous offrir quelques unes de nos pièces que nous exposerons.



Fabrication d’un ours origami en zinc (photo l’effet zinc)