L’effet papillon Brocas, 26 juin 2021-26 juin 2021, Brocas.

L’effet papillon 2021-06-26 19:30:00 – 2021-06-26 21:00:00

Brocas Landes

Comment porter notre monde pour qu’il arrive dans le meilleur état possible entre les mains des générations à venir ? Peut-être en commençant par prendre la mesure de sa beauté. En s’interrogeant sur sa fragilité. Et sur notre rôle et notre responsabilité.

Avec la grâce artistique née d’une collaboration multiple, diverse et engagée qui rassemble musiciens professionnels, chorale et harmonie du territoire et les enfants de l’école de Bélis et Canenx. [Avec le soutien de la Région, des Landes, du Coeur Haute Lande et du PNRLG ]

Création et direction artistique : Alain Larribet

Avec : Isabelle Loubère (conteuse comédienne), Marie-Anne Mazeau (chef de coeur), l’Harmonie Triol’Eyre, Chorale A Tous Choeurs

Inscriptions au préalable

05 57 71 99 99 (09h00–12h30, 13h30–17h00)

info@parc-landes-de-gascogne.fr

