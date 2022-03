L’effet numérique – Tournoi de jeux vidéos en ligne Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

L’effet numérique – Tournoi de jeux vidéos en ligne Montfort-sur-Meu, 2 avril 2022, Montfort-sur-Meu. L’effet numérique – Tournoi de jeux vidéos en ligne Place du Tribunal Montfort Communauté Montfort-sur-Meu

2022-04-02 – 2022-05-16 Place du Tribunal Montfort Communauté

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine TOURNOI DE JEUX VIDÉO EN LIGNE

Envie de vivre une expérience Cloud gaming ! À vos écrans, prêts, cliquez ! Pendant 1 mois, Montfort Communauté offre à tous les participants l’accès à la plateforme Blacknut, le Netflix du jeu video, qui propose 500 jeux vidéos pour toute la famille.* Comment participer au tournoi ? Il suffit d’installer l’application sur une TV, un ordinateur ou un téléphone pour jouer. Puis, on envoie son meilleur score sur 3 jeux imposés pour pouvoir accéder à la phase finale. Sur inscription du 1er au 20 mars. Finale du tournoi et remise des lots Vendredi 15 avril // 13H30-16H30 – Montfort Communauté // Montfort-sur-Meu En partenariat avec Blacknut, société rennaise de Cloud gaming.

* L’accès est gratuit et limité aux 25 premiers inscrits (à partir de 7 ans) pendant 1 mois __________

Montfort Communauté propose à tous ses habitants deux semaines d’animations 100% numériques, locales et gratuites.

Des jeux, des conférences, des ateliers, des expositions pour en savoir plus sur les usages qu’ils soient pratiques ou ludiques. effetnumerique@montfortcommunaute.bzh +33 2 99 09 88 10 TOURNOI DE JEUX VIDÉO EN LIGNE

Envie de vivre une expérience Cloud gaming ! À vos écrans, prêts, cliquez ! Pendant 1 mois, Montfort Communauté offre à tous les participants l’accès à la plateforme Blacknut, le Netflix du jeu video, qui propose 500 jeux vidéos pour toute la famille.* Comment participer au tournoi ? Il suffit d’installer l’application sur une TV, un ordinateur ou un téléphone pour jouer. Puis, on envoie son meilleur score sur 3 jeux imposés pour pouvoir accéder à la phase finale. Sur inscription du 1er au 20 mars. Finale du tournoi et remise des lots Vendredi 15 avril // 13H30-16H30 – Montfort Communauté // Montfort-sur-Meu En partenariat avec Blacknut, société rennaise de Cloud gaming.

* L’accès est gratuit et limité aux 25 premiers inscrits (à partir de 7 ans) pendant 1 mois __________

Montfort Communauté propose à tous ses habitants deux semaines d’animations 100% numériques, locales et gratuites.

Des jeux, des conférences, des ateliers, des expositions pour en savoir plus sur les usages qu’ils soient pratiques ou ludiques. Place du Tribunal Montfort Communauté Montfort-sur-Meu

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Montfort-sur-Meu Adresse Place du Tribunal Montfort Communauté Ville Montfort-sur-Meu lieuville Place du Tribunal Montfort Communauté Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

L’effet numérique – Tournoi de jeux vidéos en ligne Montfort-sur-Meu 2022-04-02 was last modified: by L’effet numérique – Tournoi de jeux vidéos en ligne Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 2 avril 2022 ille-et-vilaine montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine