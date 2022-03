L’effet numérique – Initiation à la 3D avec les imprimantes 3D Saint-Gonlay Saint-Gonlay Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Saint-Gonlay

L’effet numérique – Initiation à la 3D avec les imprimantes 3D Saint-Gonlay, 11 avril 2022, Saint-Gonlay. L’effet numérique – Initiation à la 3D avec les imprimantes 3D Saint-Gonlay

2022-04-11 13:30:00 – 2022-04-11 14:30:00

Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine Saint-Gonlay

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Saint-Gonlay Autres Lieu Saint-Gonlay Adresse Ville Saint-Gonlay lieuville Saint-Gonlay Departement Ille-et-Vilaine

L’effet numérique – Initiation à la 3D avec les imprimantes 3D Saint-Gonlay 2022-04-11 was last modified: by L’effet numérique – Initiation à la 3D avec les imprimantes 3D Saint-Gonlay Saint-Gonlay 11 avril 2022 ille-et-vilaine Saint-Gonlay

Saint-Gonlay Ille-et-Vilaine