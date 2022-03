L’effet numérique – Initiation à la 3D avec les imprimantes 3D Breteil Breteil Catégories d’évènement: Breteil

Ille-et-Vilaine

L’effet numérique – Initiation à la 3D avec les imprimantes 3D Breteil, 2 avril 2022, Breteil. L’effet numérique – Initiation à la 3D avec les imprimantes 3D Breteil 2, rue Joseph Berrée Breteil

2022-04-02 – 2022-04-02 Breteil 2, rue Joseph Berrée

Breteil Ille-et-Vilaine Breteil +33 2 99 06 09 89 https://www.montfortcommunaute.bzh/actualite/leffet-numerique-2022/ Breteil 2, rue Joseph Berrée Breteil

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Breteil, Ille-et-Vilaine Autres Lieu Breteil Adresse Breteil 2, rue Joseph Berrée Ville Breteil lieuville Breteil 2, rue Joseph Berrée Breteil Departement Ille-et-Vilaine

Breteil Breteil Ille-et-Vilaine https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/breteil/

L’effet numérique – Initiation à la 3D avec les imprimantes 3D Breteil 2022-04-02 was last modified: by L’effet numérique – Initiation à la 3D avec les imprimantes 3D Breteil Breteil 2 avril 2022 Breteil ille-et-vilaine

Breteil Ille-et-Vilaine