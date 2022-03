L’effet numérique – Heures du contes Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine

Montfort-sur-Meu

L’effet numérique – Heures du contes Montfort-sur-Meu, 6 avril 2022, Montfort-sur-Meu. L’effet numérique – Heures du contes Hôtel de Montfort Communauté 4, place du tribunal Montfort-sur-Meu

2022-04-06 16:30:00 – 2022-04-06 17:30:00 Hôtel de Montfort Communauté 4, place du tribunal

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine HEURES DU CONTE

7 médiathèques // Montfort Communauté

Contes, aventures, voyages imaginaires, les livres de l’heure du conte prennent vie en réalité augmentée ! Du son et des mouvements pour une immersion complète ! Sur inscription. Dans les 7 médiathèques du réseau Avélia __________

Montfort Communauté propose à tous ses habitants deux semaines d’animations 100% numériques, locales et gratuites.

Des jeux, des conférences, des ateliers, des expositions pour en savoir plus sur les usages qu’ils soient pratiques ou ludiques. HEURES DU CONTE

7 médiathèques // Montfort Communauté

Contes, aventures, voyages imaginaires, les livres de l’heure du conte prennent vie en réalité augmentée ! Du son et des mouvements pour une immersion complète ! Sur inscription. Dans les 7 médiathèques du réseau Avélia __________

Montfort Communauté propose à tous ses habitants deux semaines d’animations 100% numériques, locales et gratuites.

Des jeux, des conférences, des ateliers, des expositions pour en savoir plus sur les usages qu’ils soient pratiques ou ludiques. Hôtel de Montfort Communauté 4, place du tribunal Montfort-sur-Meu

dernière mise à jour : 2022-03-09 par

Détails Catégories d’évènement: Ille-et-Vilaine, Montfort-sur-Meu Autres Lieu Montfort-sur-Meu Adresse Hôtel de Montfort Communauté 4, place du tribunal Ville Montfort-sur-Meu lieuville Hôtel de Montfort Communauté 4, place du tribunal Montfort-sur-Meu Departement Ille-et-Vilaine

L’effet numérique – Heures du contes Montfort-sur-Meu 2022-04-06 was last modified: by L’effet numérique – Heures du contes Montfort-sur-Meu Montfort-sur-Meu 6 avril 2022 ille-et-vilaine montfort-sur-meu

Montfort-sur-Meu Ille-et-Vilaine