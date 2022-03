L’effet numérique – Escape Game robotique Breteil, 14 avril 2022, Breteil.

MISSION MARS : ESCAPE GAME ROBOTIQUE

Médiathèque // Breteil

Suite à un problème technique, l’équipage d’un vaisseau d’exploration vers Mars est divisé. Pour pouvoir repartir, ils vont devoir résoudre des énigmes et coopérer. En partenariat avec le département d’Ille-et-Vilaine. Gratuit, sur inscription.

Montfort Communauté propose à tous ses habitants deux semaines d’animations 100% numériques, locales et gratuites.

Des jeux, des conférences, des ateliers, des expositions pour en savoir plus sur les usages qu’ils soient pratiques ou

ludiques.

+33 2 99 06 09 89 https://www.montfortcommunaute.bzh/actualite/leffet-numerique-2022/

