LA FIBRE, BIENTÔT CHEZ VOUS ?

Centre culturel Lacoustik // Bédée Mégalis, en charge du déploiement du Très Haut Débit pour 100% des foyers bretons, vous propose d’en savoir plus sur l’état d’avancement. Animé par Mégalis Bretagne. Accès libre __________

Montfort Communauté propose à tous ses habitants deux semaines d’animations 100% numériques, locales et gratuites.

